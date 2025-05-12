فيلم "الحفرة" الى الواجهة..هل سينطلق من دون أراس بولوت إينملي؟

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان النجم التركي أراس بولوت إينملي سيكون بطل فيلم "الحفرة" رسميا، ومن المقرر ان يبدأ تحضيراته له بعد الإنتهاء من مسلسله العبقري الذي يعرض حاليا في تركيا والعالم العربي.
على صعيد آخر، كانت قد أثيرت حالة من الجدل مؤخرا بعد كشف الصحافة التركية مؤخراً عن خبر مفاجئ للجمهور، و هو علاقة أراس بولوت إينملي العاطفية بـ أيلول أرسوز، التي تلعب حالياً دور شقيقته في مسلسل "العبقري".
العلاقة بدأت منذ أشهر، وأيلول تصغر أراس بـ 11 عاماً.
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