كيندال جينر بتصريح لافت عن والدتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر عن والدتها، قائلة عنها: "أحب شغفها بالحياة لا شيء يضاهي قوتها وإلهامها لي سيدة أعمال بكل معنى الكلمة".

على صعيد آخر يطغى على منزل كيندال الطراز الإسباني في بيفرلي هيلز، و الذي اشترته عام 2017 مقابل 8,5 مليون دولار، خضع لتجديد مذهل منذ فترة لإعادة إحياء الفخامة و الرقي الموجودان فيه.

يضم هذا العقار الهادئ و الراقي، خمس غرف نوم، اثنتان منها حولتهما كيندال إلى غرف فاخرة و غرف قياس ملابس و خزائن.



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