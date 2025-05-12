مفاجأة مدوّية في قضية نور النبوي.. محامي الضحية يطلب هذا الإجراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور صادم لقضية دهس جابي الكهرباء أسفل سيارة الفنان نور النبوي، فجّر محامي الضحية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتّهم الفنان الشاب بأنه لم يكن في حالة اتزان أثناء وقوع الحادث، ملمّحًا إلى احتمال تعاطيه مواد مخدّرة.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها المحامي مع برنامج “كلام الناس” الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، حيث قال: “نور اختفى من يوم الأربعاء، في البداية كانت المعاملة جيدة، ثم لم يعد أحد يردّ علينا. حتى أمس لم يُتخذ أي إجراء قانوني، وهذه أول مرة في عملي القانوني أرى الجاني هو من يدلي بتصريحات، هو ومحاميه، وكل ما يقولونه كذب وافتراء، ومنه أن نور تكفّل بالعلاج، وهذا لم يحدث”.

وأضاف المحامي أن هناك اتفاقاً تم بين محامي نور والمحصّل على دفع 150 ألف جنيه مقابل الستة أشهر التي سيقضيها الأخير في المنزل للعلاج، لكن لم يُدفع شيء حتى الآن، مشيراً إلى أن “نور اختفى والفلوس اختفت، والراجل عنده أولاد، وهيصرف منين على بيته والعلاج؟”.

وشدد المحامي على أنه سيطلب تحليل مخدرات للفنان نور النبوي، موضحاً أن “تصرفاته لم تكن متزنة”، كما سيطلب استدعاء الشهود، قائلاً: “الراجل مش عايز أي تعويض مادي، لكنه يريد أن ينال من أخطأ جزاءه العادل، ولو نور شاب صغير وقدّر الموضوع غلط، لسه في إيده يصلحه، لكن إحنا مستغربين من رد فعله”.

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الفنان نور النبوي أو محاميه بعد هذه التصريحات المثيرة.