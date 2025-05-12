لبلبة: المرأة أساس المجتمع.. وأرفض تقديم سيرتي الذاتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة القديرة لبلبة عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في افتتاح الدورة التاسعة من “مهرجان أسوان لأفلام المرأة”، والتي حملت اسم “كوكب الشرق أم كلثوم”، مشيدةً بدور المرأة في المجتمع وأهمية إقامة مهرجانات تُعنى بدعمها وتمكينها.

وفي تصريحات صحافية أدلت بها على هامش الفعالية، قالت لبلبة: “المرأة هي المجتمع، هي اللي بتربّي الراجل وهي الأم، وإن يكون في مهرجان لسينما المرأة ده بيشجع المخرجين والمنتجين لإنتاج الأفلام اللي بتدعم المرأة ودورها”، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال الفن.

كما تطرقت إلى مشاعرها خلال حفل التكريم، قائلةً: “كنت مبسوطة واتأثرت جداً بالفيلم اللي عرضوه عن مراحل حياتي، وافتكرت إن العيلة كانت محاوطاني، لكن دلوقتي أنا لوحدي لأن كل حبايبي فارقوني، وجمهوري هو اللي باقي ليّ”.

أما عن فكرة تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي، فقد حسمت لبلبة موقفها برفض قاطع، موضحة: “أرفض تقديم سيرتي الذاتية في عمل فني لأنه مش بينجح، وأفضل إن ميتعملش ليّ سيرة ذاتية”.

ويُعد مهرجان أسوان لأفلام المرأة منصة فنية مهمة تسلط الضوء على إبداعات المرأة في صناعة السينما، وتشهد دورته الحالية مشاركة واسعة وتكريمات لعدد من الأسماء النسائية اللامعة في الفن العربي.