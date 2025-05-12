فن ومشاهير

حسن الرداد يوضح حقيقة انسحاب فنانين من فيلم “طه الغريب”

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حسن الرداد يوضح حقيقة انسحاب فنانين من فيلم “طه الغريب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج النجم حسن الرداد عن صمته ليوضح حقيقة ما تم تداوله مؤخراً بشأن اعتذار عدد من الفنانين عن عدم المشاركة في فيلمه الجديد “طه الغريب”، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وفي تصريحات صحفية، شدد الرداد على أنه لم يتم التعاقد حتى الآن مع أي فنان للمشاركة في الفيلم سوى هو نفسه، موضحاً أن الترشيحات ما زالت جارية بالتعاون مع المؤلف محمد صادق والمخرج عثمان أبو لبن. وأضاف: “نجري حالياً جلسات عمل لاختيار الأبطال المشاركين، وسيُعلن عن الأسماء فور توقيع العقود تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة”.

ويُعد فيلم “طه الغريب” أحدث مشروعات الرداد السينمائية بعد النجاح الذي حققه في فيلمه الأخير “بلوموندو”.

وعلى صعيد الدراما، شارك الرداد في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “عقبال عندكو”، إلى جانب زوجته النجمة إيمي سمير غانم، والنجمين محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، حيث لاقى العمل تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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