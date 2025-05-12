سلاف فواخرجي تردّ على الاتهامات: “كنت صادقة أكثر من الأحرار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن صمتها وردّت بقوة على الانتقادات التي طاولتها بعد تصريحاتها السابقة عن الراحلة مي سكاف، والتي اتُّهمت على إثرها بالكذب وتحريف الوقائع. وجاء ردّها عبر منشور مطوّل وفيديو على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، ظهرت سلاف وهي تسرد رواية اعتقال مي سكاف بنفسها، مستندةً إلى شهادات مصوّرة للراحلة وشهادة خالتها الفنانة فايزة شاويش، التي أكّدت أن سكاف طلبت من الأمن اعتقالها تضامناً مع مجموعة من الشباب المشاركين في تظاهرة، قائلة: “بتتذكّري يا ميوش كيف حبّستي حالك؟”.

وأرفقت فواخرجي الفيديو بتعليق حاد قالت فيه: “عذراً مي سكاف، ولكن يبدو أنني كنت صادقة معك أكثر من أصدقائك الأحرار، وتحمّلت ما تحملته من اتّهامات وشتائم بعد أن كذّبوني واستهزأوا بكلامي عنك”.

كما هاجمت فواخرجي منتقديها، ومنهم الفنان جمال سليمان، مؤكدة أن البعض يسعى لإقحام اسمها في كل جدل فقط لـ”التريند”، وأضافت: “منذ شهرين وأنا أُخوّن وأُشتَم، واتُّهمت بالتقليل من رموز ثورتهم كالمرحومة مي، وكالمرحوم خالد تاجا… حتى ظهر من قال ما قلته سابقاً، فأصبح ما قاله هو الحقيقة”.

واختتمت منشورها برسالة لاذعة جاء فيها: “فإما مي كاذبة، أو عائلتها، أو جيرانها، أو أنا التي صدّقتها. أما من اتهمني بالكذب وسخر، فهو الكاذب. وفي المرات المقبلة، عندما تسخّرون الحقيقة لأجلكم… لا تنسوا أن تحذفوا الدلائل والبراهين”.

هذا الردّ الحاد من فواخرجي أعاد الجدل إلى الواجهة، وسط انقسام المتابعين بين مؤيد ومشكك في الرواية، بينما رأى البعض أن الفنانة اختارت اللحظة المناسبة لتردّ بما تعتبره حقائق موثقة.