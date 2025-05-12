فنانة شهيرة تحسم الجدل حول علاقتها بأحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الكبير الذي رافق ظهورهما معاً في مسلسل “فهد البطل”، خرجت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين عن صمتها، لتنفي رسمياً ما يتم تداوله حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، عقب انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز.

وفي لقاء خاص مع برنامج Arabwood، أعربت ميرنا عن انزعاجها من تكرار هذه الشائعات، مؤكدة: “ما فيش حاجات حقيقية، وأكيد أي حاجة بتزيد عن حدها بتكون مزعجة، وأنا خلاص مش بردّ عالشائعات”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن راجت مؤخراً أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين ميرنا والعوضي، خاصة بعد مشاركتهما سوياً في بطولة مسلسل “فهد البطل”، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وشارك في بطولة العمل، إلى جانب العوضي وميرنا، نخبة من النجوم المصريين، واعتُبر من أبرز المسلسلات المنافسة في رمضان.