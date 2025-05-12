رسائل خاصة ومحتوى مدفوع.. خطوة جديدة لحلا شيحة على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة حلا شيحة دخولها مجال “بيزنس” السوشيال ميديا، عبر إطلاق خدمة “الستوري المدفوع” لمتابعيها على “إنستغرام”، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواصلها المباشر والحصري مع جمهورها، وفتح مساحة أقرب وأكثر خصوصية.

وقد حددت حلا قيمة الاشتراك الشهري في الخدمة بـ250 جنيهاً مصرياً، يحصل من خلالها المشترك على شارة مميزة، إضافة إلى محتوى حصري لا يُتاح لغير المشتركين، مثل رسائل جماعية، والانضمام إلى قنوات تواصل مغلقة، إلى جانب دعوات لحضور مناسبات خاصة. وتعكس هذه الخطوة توجهاً جديداً للفنانة نحو بناء مجتمع خاص مع جمهورها على المنصة.

وتزامنت هذه المبادرة مع جدل واسع أثارته شيحة عقب نشرها صورة بالحجاب مجدداً، بعد فترة من خلعه، ما أثار تفاعلاً كبيراً بين متابعيها، الذين انقسموا بين مؤيدين ومعارضين.

وفي أول تعليق منها على ردود الأفعال، عبّرت شيحة عن امتنانها، وقالت: “والله متشكرة جداً لكلامكم، وفهماكم جداً، وطبعاً بحب الحجاب جداً لأني بحب القرآن جداً وفاهماه وفاهمة معانيه”.

كما روت شيحة تفاصيل رؤيا قديمة رأتها عندما كانت في سن الثالثة والعشرين، مشيرة إلى أنها رأت يوم القيامة في المنام، ثم رأت نفسها تقرأ سورة “ياسين”، وقالت: “لما قريت القرآن لأول مرة حسيت إن كل المعاني وصلتني بوضوح”.

واختتمت حديثها بتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى ارتداء الحجاب مجدداً، قائلة: “كل الأحداث اللي حوالينا خلّتني أحس إن كلنا عندنا مسؤولية، وأول مسؤولية إننا نصلح نفسنا الأول”.