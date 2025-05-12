اكثر من أربعمائة فنان مهدّدون ويطلبون الحماية من الحكومة

لقد أثار ظهور الذكاء الاصطناعي كل أنواع الآراء. هناك من يعتقد أنها ستكون أداة مفيدة جدًا في كافة مجالات مجتمعنا، لكن آخرين كثر يعتقدون أنها قد تكون ضارة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح. ويقع العديد من الفنانين والمبدعين البريطانيين في المعسكر الأخير، وقد طلبوا المساعدة في مواجهة هجوم الذكاء الاصطناعي.

أرسل أكثر من ٤٠٠ شخصية من المملكة المتحدة، بما في ذلك نجوم مثل إلتون جون وبول مكارتني ودوا ليبا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مطالبين بحماية صناعتهم من تهديد الذكاء الاصطناعي لحقوق النشر.

“حقوق التأليف والنشر الإبداعية هي شريان الحياة للصناعات الإبداعية. فهي تُقرّ بالسلطة الأخلاقية التي نتمتع بها على أعمالنا، وتُوفّر مصدر دخل لـ ٢.٤ مليون شخص في المملكة المتحدة”، هكذا تبدأ رسالة وقّعها أيضًا ممثلون مثل إيان ماكيلين وراسل تي. ديفيز، ومنتجون مثل مارك رونسون، وفرق موسيقية مثل كولدبلاي، وكتّاب مثل كازو إيشيغورو.

“لقد انضمت العشرات من الشركات البريطانية، بما في ذلك تلك التي تستخدم وتطوّر الذكاء الاصطناعي، إلى المعركة للدفاع عن صناعاتنا الإبداعية”، كما يقولون. ويؤكدون أيضًا أنهم “ليسوا ضدّ التقدّم أو الابتكار”، ولكن سيكون من المثير للقلق الشديد ترك قطاع في أيدي حفنة كبيرة من شركات التكنولوجيا.

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وخلصت الرسالة إلى أن “فرصة نمو هائلة سوف تضيع إذا سلّمنا عملنا لصالح حفنة من شركات التكنولوجيا الأجنبية وبالتالي دخلنا المستقبلي”، مضيفة أن هذا القرار قد يعرّض للخطر مكانة المملكة المتحدة كقوة إبداعية وصديقة للتكنولوجيا.