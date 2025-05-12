شكرا لقرائتكم خبر عن في آخر حوار له قبل وفاته.. إبراهيم نصر: من يحب الفن لا يتركه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنان الكبير إبراهيم نصر، أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، والذي استطاع بموهبته الفريدة أن يترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهوره من خلال أدواره المتنوعة، وقدرته الاستثنائية على تقمص الشخصيات وإخراجها بأسلوب يجمع بين الضحك والتشويق.



إبراهيم نصر

عرفه الجمهور بشكل واسع من خلال حلقات برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي شكّل علامة مميزة في مشواره، إلى جانب أدواره في السينما والدراما التي أكدت مكانته بين "الممثلين التقال"، كما يلقب.



إبراهيم نصر

وفي أحد حواراته الأخيرة مع ”الخليج 365”، تحدث إبراهيم نصر عن حياته الخاصة، موضحًا أنه يقضي معظم وقته في مكتبته الخاصة، التي ورثها عن أسرته وتضم آلاف الكتب النادرة لكبار الأدباء مثل نجيب محفوظ وأنيس منصور، إضافة إلى عدد كبير من دواوين الشعر لصلاح جاهين ونزار قباني.



إبراهيم نصر

وعن ابتعاده لفترات عن الساحة الفنية، قال نصر: "من يعشق الفن لا يمكن أن يتركه، هو جزء من كياني ولا يمكن العيش بدونه. من يحب لا يقدر أن يهجر محبوبه".



إبراهيم نصر

كما كشف عن استعداده لتقديم نسخة جديدة من "الكاميرا الخفية" بشكل مختلف ومبتكر، معبّرًا عن شغفه الدائم بالعودة إلى جمهوره، مشيرًا إلى أن كواليس البرنامج كانت مليئة بالسهر والتوتر والنجاح والترقّب، وأنه كان يشاهده مع الجمهور مرة واحدة فقط.