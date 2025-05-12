المنافسة تشتعل في استفتاء الفن : من هي نجمة الغناء اللبناني؟

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع "الفن" استفتاءً أسبوعيًا على القرّاء لمعرفة آرائهم في المواضيع الفنية.



سؤال هذا الأسبوع: من هي نجمة الغناء اللبناني؟

الخيارات: نجوى كرم، إليسا، نوال الزغبي، ونانسي عجرم.

وقد اشتدت المنافسة بين الفنانات الأربع، إذ صوّت حتى الآن أكثر من 2427 شخص من المتابعين. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، تتصدر الفنانة اللبنانية إليسا نتائج الاستفتاء.