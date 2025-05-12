أخبار عن وجود "رقابة قاسية" على "مطبخ المدينة".. وهذا ما قالته رشا شربتجي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي الجمهور تنويهاً فيما يخص الأخبار التي إنتشرت وأكدت على وجود رقابة شديدة على تصوير مسلسلها الجديد "مطبخ المدينة".



وكتبت رشا شربتجي عبر حسابها الخاص: "تتداول بعض صفحات ومنصّات السوشال ميديا أنّ الرقابة السوريّة الجديدة ممثّلةً باللجنة الوطنية للدراما قد أجرت حذوفات أو تعديلات قاسية على بعض الخطوط الدرامية في مسلسل «مطبخ المدينة»، وهو أمر ننفيه كصنّاع للعمل، ونؤكّد أنّه حتى الآن، جاءت الملاحظات الرقابية ضمن السياق المنطقي، ولا تقارن بالرقابة أيّام النظام البائد، معظمها كان مفهوماً، وبعضها قمنا بمناقشته وتفنيده، من خلال التواصل مع اللجنة الوطنيّة للدراما التي تجاوبت معنا مشكورةً

نؤكّد على طموحنا كصنّاع للفن بالوصول إلى مرحلة إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال الفنيّة أسوةً بالدول المتقدّمة في هذا المجال، وأنّنا نقف دائماً إلى جانب حريّة الفن والإبداع بكافّة أشكاله، وبما يليق بتضحيات السوريّين لنيل حرّيتهم بعد عقود من القمع والاستبداد، مثمّنين التعاون مع الجهات الرسميّة بما يصبّ في هذا الخصوص

التحضيرات مازالت جارية للبدء بتصوير المسلسل بمدينة دمشق، ليس هناك وقت زمني محدد للبدء لكننا نحاول جاهدين أن نباشر خلال فترة قريبة كي يكون العمل على أتم الجهوزية وقت عرضه على الشاشات آملين أن ينال استحسان الجمهور".