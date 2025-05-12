آمبر هيرد تُعلن ولادة توأمها من دون أب وتكشف اسميهما

ميرنا وليد - بيروت - كبرت عائلة الممثلة الأميركية آمبر هيرد مع وصول توأم جديد، لتنضم الطفلة أغنيس والطفل أوشن إلى شقيقتهما الكبرى أونا بيج، التي أتمت عامها الرابع في نيسان/أبريل الماضي.

وأكد متحدث باسم هيرد لمجلة بيبول أن النجمة البالغة من العمر 39 عاماً تعيش لحظات مليئة بالسعادة مع ولادة التوأم، قائلاً: "آمبر ممتنة لاستكمال عائلتها. هي وطفلاها بخير ويستمتعون بوقتهم، وأونا تتولى إدارة الأجواء العائلية بحماس وبهجة". وكانت مجلة بيبول قد انفردت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بخبر حمل هيرد، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة لمرحلتها الجديدة كأم مرة أخرى.

وفي 11 أيار/مايو، أعلنت هيرد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسماء توأميها: أغنيس وأوشن، وعلّقت بالقول: "هذا العام، تغمرني سعادة لا توصف، وأنا أحتفل باستكمال العائلة التي حلمت بها لسنوات طويلة".

يُذكر أن هيرد كشفت عن ولادة طفلتها الأولى أونا في عام 2021، موضحة أنها اتخذت قرار الأمومة منفردة، وبشروطها الخاصة. وكتبت حينها: "أدركت مدى أهمية أن نملك نحن النساء القرار في أحد أبرز اختيارات مصيرنا. آمل أن يأتي يوم يصبح فيه من الطبيعي ألا نحتاج إلى خاتم زواج لنحظى بسرير أطفال".

منذ انتهاء معركتها القضائية مع زوجها السابق جوني ديب في عام 2022، اختارت هيرد الانتقال إلى مدريد، إسبانيا، لتبدأ حياة أكثر هدوءاً وتركيزاً على العائلة. وفي مقابلة مع NBC News في حزيران/يونيو 2022، صرّحت هيرد بأنها تتطلع لأن تكون "أماً متفرغة"، بعيدة عن ضغوط العمل والمكالمات القانونية. أما المخرج كونور ألين، الذي عمل معها في فيلم "In the Fire"، فأكد لمجلة بيبول في 2023 أن هيرد "تعيش حياة هادئة وسعيدة في إسبانيا، وتُكرّس نفسها بالكامل لأمومتها".