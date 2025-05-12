فيديو لطيف للغاية.. نانسي عجرم تقبّل أصغر معجباتها على فمها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطيف للغاية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم من حفلها الأخير الذي أحيته ليل أمس في هولندا، وقد أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي وهي تقبل طفلة صغيرة على فمها على المسرح.
وتفاعل الجمهوربشكل كبير مع الفيديو مثنيين على عفوية نانسي عجرم، وتصرفاتها التي تطغى عليها دائماً الأمومة.
وقد أطلت نانسي في الحفل بفستان طويل وضيق باللون الفضي، وغنت أجمل أغانيها التي رددها الجمهور معها بحماسة.
كما قامت برد شعرها عن وجهها، وتركته منسدل على ظهرها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها.
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