بوسي شلبي توجه رسالة لـ محمود عبد العزيز بعد أزمتها مع أولاده

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية المصرية بوسي شلبي رسالة لزوجها الراحل الممثل المصرية محمود عبد العزيز وذلك بعد أزمتها مع أولاده.

وعلقت بوسي شلبي على فيديو جمع مجموعة صور لهما: "متخفش ياحبيبي حقك هيرجع ياحج محمود". وقد أصدرت بوسي شلبي بياناً رسمياً نفت من خلاله خسارتها جميع درجات التقاضي في صراعها مع أولاد الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز.

ونشرت بوسي عبر صفحتها الخاصة البيان الصادر عن المحامي الخاص بها، مشيرة إلى أن القضاء لم يحسم هذا النزاع بعد.

وجاء في البيان :"نحيطكم علماً بأن ما تم تداوله إعلامياً بشأن موكلتنا / بوسي شلبي قد خسرت كافة درجات التقاضي، فيما يخص علاقتها بزوجها الراحل محمود عبد العزيز، فنود التنويه بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي حفاظا على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي، وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوي واحدة فقط وفقا ما ردده البعض وهناك كثيرا من الأمور سيتم إيضاحها تباعا وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية، ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن، وختاما نهيب بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله إعلاميا حتى إنتهاء التحقيقات والقضايا المتداولة بهذا الشأن".

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