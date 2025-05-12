بعد 15 عاماً.. مصطفى شعبان يعود إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب دام 15 عاماً عن الشاشة الكبيرة، قرر النجم مصطفى شعبان العودة إلى السينما من خلال فيلم جديد بعنوان “مملكة”، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، على أن ينطلق تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد هذا الفيلم أولى تجاربه السينمائية منذ مشاركته في فيلم “الوتر” عام 2010، الذي أخرجه مجدي الهواري، وجمعه ببطولة كل من غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، حيث قدم فيه شخصية ضابط الشرطة “محمد سليم” الذي يتولى التحقيق في جريمة قتل غامضة، تورطت فيها شقيقتان تعزفان في أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وتأتي عودة مصطفى شعبان إلى السينما بعد عدة محاولات لم تُكلل بالنجاح في السنوات الأخيرة، من بينها تعاقده المبدئي على المشاركة في فيلم “المشروع X” مع النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، قبل أن يعتذر لاحقاً بسبب انشغاله بمسلسله الرمضاني الأخير “حكيم باشا”.

وقد حقق “حكيم باشا” نجاحاً لافتاً ضمن موسم دراما رمضان 2025، حيث جسد مصطفى شعبان شخصية “حكيم”، كبير عائلة تتاجر في الآثار في صعيد مصر، ويعيش صراعات داخلية وعاطفية بين زوجاته الثلاث: “صفا” (دينا فؤاد) حب الطفولة، “ليزا” الإسبانية (يارا قاسم) التي تأثرت بطباع الصعيد، وزوجة ثالثة تظهر لاحقاً كانت متزوجة منه عرفياً في القاهرة.

شارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، فتوح أحمد، وغيرهم، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة “سينرجي”.