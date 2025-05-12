طليق دنيا بطمة يعلّق بعد الإفراج عنها: رسالة غير متوقعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي، خرج المنتج البحريني محمد الترك بتعليق هو الأول له حول خروج طليقته من السجن وعودتها إلى الساحة الفنية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره من داخل سيارته، ردّ فيه على تساؤلات الجمهور بطريقة لافتة.

ورفض الترك بشكل واضح التعليق السلبي أو الساخر على شكل طليقته المتغير بعد السجن، خصوصاً بعد تداول صور لها بوزن زائد، قائلاً: “أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون مني أن أتشمت، لكننا لم نتربَّ على الشماتة، ولم يعلّمونا أن نفرح في مصائب غيرنا.”

وأضاف مازحاً: “عالم سبيس تون كبير جداً، ما بهمني شو صار ولا شو لح بصير، لأني عايش حياتي وسعيد.”

وفي رسالة مؤثرة وجّهها لطفلتيه “غزل” و”ليلى”، قال الترك: “حسبي الله ونعم الوكيل، وكلّنا أمرنا لرب العالمين. اللي بيوجع قلبي فعلاً هو شوقي لإلكن… أنا بحبكم كتير، وأنا كتير منيح، وما تصدقي غير هيك.”

وقد أثار ظهوره تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، وانقسمت الآراء بين من رأى أن كلامه يحمل سخرية مبطنة من طليقته، ومن اعتبر أنه تجاوز تلك المرحلة ويحاول إصلاح علاقته مع ابنتيه بهدوء.