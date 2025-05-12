أزمة مفاجئة توقف مسلسل وفاء عامر بعد أسبوع من التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه مسلسل “حكاوي المدينة” بطولة وفاء عامر وحورية فرغلي أزمة إنتاجية كبيرة أدت إلى توقف التصوير بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقه، دون تحديد موعد واضح لاستئنافه.

وفي تصريح خاص لموقع “سيدتي”، أوضح المنتج محروس المصري أن هناك اجتماعًا مقررًا خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع خطة جديدة لاستئناف التصوير، مشيراً إلى أن ما تم تصويره حتى الآن لا يتعدى الساعتين فقط من إجمالي حلقات المسلسل، المكوّن من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق من إخراج حسن السيد. ويشارك في بطولته كل من نضال الشافعي، تامر عبد المنعم إلى جانب وفاء عامر وحورية فرغلي.

من جهة أخرى، يواجه فيلم “محو أمنية” الذي تلعب بطولته وفاء عامر إلى جانب مصطفى خاطر، مصيراً مجهولاً، بعد أن تعثّر استكمال تصويره لأكثر من عام. وكشف المؤلف حسام كمال أن الأزمات الإنتاجية لا تزال تعرقل استئناف التصوير، مضيفًا أن الأمور قد لا تتجه نحو إكمال المشروع نهائيًا، رغم محاولات استئنافه التي بدأت نهاية العام الماضي، إذ كانت الشركة المنتجة قد قاربت على حل الخلافات المادية واللوجيستية، وخطّطت لطرحه مطلع هذا العام، إلا أن المشروع توقف مجددًا.

وتجسد وفاء عامر في الفيلم شخصية صاحبة دار نشر تدخل في مواقف كوميدية مع مصطفى خاطر الذي يؤدي دور كاتب شاب يحلم أن يحقق شهرة أدبية.

في سياق فني آخر، تستعد وفاء عامر لعرض فيلمها الجديد “جبل الحريم” خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنهت تصويره منذ نحو سبعة أشهر. الفيلم ينتمي إلى نوعية البطولة النسائية ويضم نُخبة من النجمات، بينهن: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، وإلهام عبد البديع. وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

وكان فتحي الجندي قد صرّح في وقت سابق أن الفيلم يتناول قضايا تمسّ المرأة المصرية والعربية ضمن إطار اجتماعي مشوّق يتخلله بعض الغموض والرعب، مؤكداً أن المعالجة الدرامية لا تُجحف بحق الرجل بل تُظهر توازنًا في الطرح، حيث قال: “وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما، وعلينا أن نرى الصورة من زاويتها المتكاملة”.