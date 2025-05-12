آمبر هيرد تُرزق بتوأمين في يوم الأم: “أغنيس وأوشن يُسعدان قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في يوم الأم الذي يُحتفل به في الولايات المتحدة وألمانيا في الأحد الثاني من مايو، فاجأت النجمة الأميركية آمبر هيرد جمهورها بإعلان مزدوج؛ إذ احتفلت بعيد الأم وبكونها أصبحت أمًا للمرة الثانية لتوأمين أطلقت عليهما اسمي أوشن (ذكر) وأغنيس (أنثى).

ونشرت هيرد (39 عامًا) عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة لأقدام طفليها، وأرفقتها برسالة مؤثرة كتبت فيها:

“سيكون يوم الأم 2025 يوماً لن أنساه أبداً. هذا العام، أشعر بسعادة غامرة لا تُوصف للاحتفال باستكمال بناء الأسرة التي سعيتُ جاهدةً لبنائها لسنوات. اليوم، أشارككم رسمياً خبر ولادة توأمين في عائلة هيرد. ابنتي أغنيس وابني أوشن يُسعدان قلبي.”

وتابعت: “عندما رُزقتُ طفلتي الأولى أوناغ قبل أربع سنوات، تغير عالمي للأبد. ظننتُ أنني لا أستطيع أن أغمر نفسي بفرحة أكبر من هذه. والآن أنا في غاية السعادة ثلاث مرات.”

وأضافت في رسالتها دعوة للتضامن مع جميع الأمهات، قائلة: “إلى جميع الأمهات، أينما كنتن ومهما كانت ظروفكن، فأنا وعائلتي نحتفل معكن. مع حبي دائماً.”

وكان موقع People قد أكّد في ديسمبر الماضي أن هيرد تستعد لتوسيع عائلتها، بعد تصريح من متحدث باسمها أشار إلى أن “الحمل لا يزال في مراحله المبكرة، وأن آمبر تشعر بسعادة غامرة برفقة ابنتها أوناغ بايغ.”

وكانت هيرد قد رُزقت بابنتها الأولى أوناغ بايغ في 8 أبريل 2021، وقد كشفت عن ولادتها بعد ثلاثة أشهر عبر منشور كتبت فيه: “قررت أنني أريد إنجاب طفل قبل خمس سنوات، وأردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة.”

كما أوضحت في وقت لاحق مدى أهمية اتخاذ النساء قراراتهن بشأن الأمومة باستقلالية.

منذ ذلك الحين، تشارك هيرد متابعيها بلقطات من حياتها كأم، ووصفت نفسها في منشورات سابقة بأنها “الأم والأب في آن واحد” و*”الأم متعددة المهام”*، ما يعكس التزامها الكامل بدور الأمومة.