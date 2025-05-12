صبا مبارك تطلّ من الكواليس: “220 يوم” في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة الأردنية صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” بمجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “220 يوم” في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الكاجوال المختلفة وجمالها الطبيعي اللافت.

وظهرت صبا بإطلالة عصرية ارتدت فيها بنطال جينز كلاسيكي وقميصًا بني اللون بخطوط طولية بيج، ربطته من الوسط لتكشف عن جزء من بطنها، ونسّقت معه قبعة حمراء ناعمة. أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت تسريحة شعر ويفي مع غرة أمامية قصيرة، وظهرت من دون مكياج، ما أضفى عليها لمسة عفوية زادت من جاذبيتها ونعومة ملامحها.

وأرفقت صبا الصور بتعليق كتبت فيه: “بصور ببيروت مسلسل 220 يوم، مشروع بحبو كتير وما في أحلى من هيك. بحبكم واشتقتلكم.”

يُذكر أن مسلسل “220 يوم” ينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة المؤلفة من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية في شهر يونيو المقبل. ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من: كريم فهمي، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، وبسنت أبو باشا، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح.