جمال سليمان يواجه الإقصاء ويكشف مفاجأة عن “الفصول الأربعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلة صريحة ضمن برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس، فتح النجم السوري جمال سليمان قلبه للحديث عن عدة قضايا فنية وسياسية، أبرزها رغبته في إحياء مسلسل “الفصول الأربعة” بجزء ثالث، وموقفه من فصل الفنانة سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين.

وأعرب سليمان عن حماسه لفكرة إعادة تقديم العمل الدرامي الشهير “الفصول الأربعة”، الذي أخرجه الراحل حاتم علي، مشيراً إلى أن فكرة الجزء الثالث بدأت تتبلور لديه مؤخراً، وأن الوقت أصبح مناسباً لإعادة هذا العمل إلى الحياة. ولفت إلى أن أولى حلقات الجزء الجديد قد تبدأ بمشهد رمزي يجمع أفراد العائلة الأساسية في زيارة لقبور الراحلين من شخصيات المسلسل مثل خالد تاجا، نبيلة النابلسي، أنطوانيت نجيب، وهالة شوكت، في لمسة وفاء وحنين إلى الماضي.

وأكد سليمان أن شخصيات العمل ستبقى حاضرة في الجزء الجديد مع تطورات طبيعية تعكس مرور الزمن، مشيراً إلى أن الأحداث ستلامس التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع السوري خلال السنوات الماضية. وأوضح أن شخصيته “عادل”، المحامي، ستواجه تحديات أبرزها فصله من نقابة المحامين بسبب موقفه السياسي، إلى جانب تعرض مصنع “الجوربار” للنهب، في انعكاس مباشر للواقع السوري ما بعد الحرب.

وعلّق سليمان على قرار فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة، قائلاً: “أنا كمان تم فصلي من النقابة، ومعي عدد من الزملاء مثل عبد الحكيم قطيفان، لذلك لا يمكنني أن أقبل هذا الشكل من الإقصاء، حتى لو كنت أختلف مع فواخرجي في الرأي”.

وأضاف: “من غير المعقول أن تكون سلاف لا تعرف شيئاً عمّا جرى في سجن صيدنايا، أو أنها لم تطّلع على الشهادات والتقارير التي خرجت من هناك”، مشدداً على أن من يتحدث في قضايا بهذه الحساسية يجب أن يكون مسؤولاً ويتحمّل تبعات ما يقول.