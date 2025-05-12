“وردة كاثرين”.. مبادرة باسم كيت ميدلتون لدعم مرضى السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الجمعية الملكية للبستنة في بريطانيا عن إطلاق صنف جديد من الورود يحمل اسم “وردة كاثرين” تكريماً للأميرة كيت ميدلتون، في خطوة تهدف إلى دعم مؤسسة Royal Marsden الخيرية المتخصصة في علاج مرضى السرطان.

ونشر الحساب الرسمي للأمير ويليام والأميرة كيت عبر “إنستغرام” صوراً للوردة الجديدة، التي تحمل اسم Rosa، وهي من نوع “فلوريبوندا”، وتتميّز بلونها الوردي المرجاني الفاتح، وعطرها الفوّاح.

وتُطرح الوردة للبيع للجمهور بسعر 34.99 جنيهًا إسترلينيًا كنبتة، أو 29.99 جنيهًا كجذر مكشوف، على أن تُخصص جميع العائدات لدعم برنامج تدريبي مبتكر يهدف إلى تأهيل الفرق الطبية في جميع أنحاء بريطانيا، مع التركيز على تقنيات التأهيل المسبق وإعادة التأهيل.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، عبّرت كالي بالمر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “رويال مارسدن”، عن امتنانها، مؤكدةً أن الرعاية الملكية تسهم بشكل فعّال في تحسين جودة الرعاية الصحية، وقالت: “كل وردة تُباع ستُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة مرضى السرطان”.

ويُعد هذا التكريم استمرارًا لجهود أميرة ويلز في تعزيز الوعي بأهمية الطبيعة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، وسط الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأفراد في الحياة اليومية.