شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى كاثرين هيبورن.. ما لا تعرفه عن النجمة الأكثر حصولاً على الأوسكار بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 12 من شهر مايو مع ذكرى ميلاد كاثرين هيبورن التي تعد من أهم النجمات الرائدات في عالم السينما حول العالم، لما لها من باع طويل وشهرة كبيرة عالمياً اكتسبتها على مدار أعوام نجحت فيها بحفر اسمها من الذهب بعدما أصبحت النجمة الأهم على مستوي العالم وتوجت بجائزة الأوسكار 4 مرات في رقم قياسي في الأوسكار.

كاثرين هيبورن التي دوماً ما اشتهر عنها أن طبيعتها كانت قاسية وذات حدة شديدة حتي كانت تتصرف بأسلوب أشبه بالرجال كما كانت دائماً ما تتحدث بطبقة راقية في كل حواراتها، فلم تكن تلجأ للدعابات والتسلية من أجل كسب وسائل الإعلام وإنما كانت تتهرب منها وفقاً لما جاء عنها في الصحف الأمريكية .

كاثرين هيبورن ربما لا يعلم كثيرون أنها كانت السبب وراء ادخال ملابس الرجال فى عالم السينما، بعدما ارتدته فى أكثر من مناسبة خلال المناسبات التى كانت تظهر فيها بعكس زملاءها من النجمات ممن كانوا يرتدوا الفساتين كالعادة.

كاثرين هيبورن قدمت خلال مسيرتها الفنية 43 فيلماً سينمائياً والعديد من الأعمال التلفزيونية، كما تألقت على خشبة المسرح حتي باتت أيقونته متفوقة على نجوم تاريخيين أمثال سبنسر تريسي، وكاري جرانت، وجيمي ستيوارت، وهمفري بوجارت.

كما ترشحت في رقم كبير لجائزة الأوسكار وصل إلى 12 مرة على مدار 60 عاماً من أداء الشخصيات المميزة في عالم السينما.