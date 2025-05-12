شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد رامي مالك.. نجاحات فى هوليود وجوائز مهمة خلال مسيرة ملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع احتفال نجم هوليود ذي الأصول المصرية رامى مالك بعيد ميلاده الـ 44 بعدما حقق نجاحًا وبصمة مميزة في عالم هوليود من خلال أدوار مميزة نال عنها أهم الجوائز وأبرزها أوسكار أفضل ممثل، وخلال السطور التالية نستعرض أهم ما قدمه رامي مالك بمسيرته والأعمال الذى شارك بها.

مسلسل Mr.Robot سبب شهرة رامي مالك

واشتهر رامى مالك في البداية بـ دوره فى مسلسل Mr.Robot، الذى ترشح بسببه للعديد من الجوائز، وفى عام 2016 فاز بـ جائزة الـ Emmy عن دوره فى المسلسل، الذى طرح منه 4 مواسم، ولاقى نجاحًا كبيرًا من خلاله أهله فيما بعد لما وصل إليه من نجاح.

رامى مالك والفوز بالأوسكار

عام 2019 فاز رامى مالك بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

أيضًا فاز rami malek بجائزة الـ Golden Globes كأفضل ممثل فى فيلم درامى فى نفس العام عن نفس الفيلم.

شارك مع دينزل واشنطن مكوناً ثنائية بارزة خلال فيلم The Little Things الذى جمعه مع مع جاريد ليتو أيضًا، كما ضم ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.