ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من حفل الممثلة المصرية رنا رئيس ظهرت فيها وهي ترقص برفقة والدتها.

وقد فاجأت الوالدة الجمهور بصغر سنها، حتى إعتقدوا أنها شقيقة رنا وليست والدتها. واحتفلت رنا رئيس بزفافها من شاب من خارج الوسط الفني، وأُقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من الفنانين المقربين، الذين شاركوا العروسين هذه اللحظات مميزة.

وتألقت رنا بفستان زفاف أنيق بطابع كلاسيكي راقٍ، تميّز بتصميمه المنفوش وتطريزاته الهادئة من الورود البيضاء، وحبوب لماعة من تصميم المصمم المصري هاني البحيري. واختارت تسريحة شعر مرفوعة لإبراز ملامح وجهها الناعمة كما نسقتها مع طرحة طويلة من التول أما مكياجها فجاء بسيطاً وطبيعياً، ما منحها إطلالة ملكية جمعت بين البساطة والفخامة.

ونشرت رنا الصور الأولى من حفل الزفاف عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها الساحرة وتمنوا لها السعادة والتوفيق.

كانت هذه تفاصيل خبر والدة رنا رئيس تخطف الأنظار في حفل زفافها.. بدت كأنها شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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