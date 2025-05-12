دانييلا رحمة تتأثر وتُجري مكالمة فيديو مع زوجها ناصيف زيتون لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - زارت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة المدرسة اللبنانية للأصم والضرير-بعبدا، اذ التقت بالعديد من التلاميذ بخطوة إنسانية لافتة ومؤثرة، اذ منهم كان قد شارك معها في مسلسل "نفس " الذي عُرض في السباق الرمضاني.



دانييلا كُرّمت ايضا من قبل التلاميذ والقائمين على المدرسة، لم تُخف تأثرها، وكانت تتفاعل معهم بشكل لطيف ومُحبب.

موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وقد أجرى مع دانييلا رحمة مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن تأثرها بلقاء التلاميذ، إجرائها مكالمة فيديو مع زوجها الفنان ناصيف زيتون، كما انضم الى المقابلة الشاب نضال وتحدثنا معه عن قصته المؤثرة.

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