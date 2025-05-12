ثروة بيونسيه تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - تُقدر ثروة بيونسيه في 2025 بـ 760 مليون دولار، بفضل ألبوماتها، جولات غنائية ناجحة (مثل Renaissance Tour الذي حقق 579 مليون دولار)، وشركاتها الخاصة بينها علامة العناية بالشعر.

كما أبرمت بيونسيه صفقات تجارية ضخمة مع علامات مشهورة جداً، وتُقدّر ثروتها مع زوجها جاي-زي بحوالي 3 مليارات دولار.

تجدر الإشارة أن بيونسيه فازت بجائزة أفضل ألبوم كانتري عن "Cowboy Carter" في حفل الغرامي 2025، لتصبح أول امرأة سمراء تفوز بهذه الجائزة منذ 50 عامًا. بهذا، ترفع رصيدها إلى 30 جائزة غرامي وتُصبح الفنانة الأكثر ترشيحًا في تاريخ الحفل.

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