عبير الصغير تفاجئ الجمهور بمهرها "غير المتوقّع" في عقد قرانها !

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير مقاطع فيديو من أجمل يوم في حياتها وهو يوم تم عقد قرانها على الشاب يوسف فرحات، ضمن أجواء عائلية.

واختارت عبير مهراً لافتاً تمثّل في نسخة من المصحف الشريف، ما أثار تفاعلاً واسعاً وإعجاباً كبيراً على مواقع التواصل.

وشاركت عبير لحظات مؤثرة من مراسم عقد القران عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت ودموع الفرح تنهمر على وجهها وسط أجواء عائلية مفعمة بالمحبة والزغاريد، عكست عمق المشاعر ودفء المناسبة.

وأرفقت الفيديو بتعليق عبّر عن ترحيبها العميق بعريسها، جاء فيه: "أهلاً بك في مجلس والدي، حللت صديقًا وحبيبًا وشريكًا لآخر العمر"، في رسالة محبة صادقة لشريك حياتها.