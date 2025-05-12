شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاقات عاطفية داخل فيلم هيبتا 2 وطرحه قريبا في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق عمل فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" عن انتهاء تصويره استعدادًا لعرضه قريبًا، من إخراج هادى الباجورى، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، ويعد الجزء الثانى من الفيلم امتدادًا لنجاح الجزء الأول، حيث كان هناك علاقات عاطفية ورومانسية بين ياسمين رئيس وعمرو يوسف، ودينا الشربينى وأحمد داود وغيرها من العلاقات.

هيبتا 2 بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، ويواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات جديدة، حيث يقدم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني وذلك من خلال 4 علاقات عاطفية مختلفة، وأبرزها علاقة كريم فهمى ومنة شلبى، وكريم قاسم وجيهان الشماشرجى

ويأتي الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، المأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدي.

وقام ببطولة الجزء الأول من "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.