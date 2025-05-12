في مثل هذا اليوم توفي رائد الطرب المصري وأحد أعلام الموسيقى العربية

ميرنا وليد - بيروت - في مثل هذا اليوم من عام 1901 توفي الموسيقي المصري عبده الحامولي.

عبده الحامولي كان من أهم مطربي القرن التاسع عشر، وُلد في 18 أيار مايو 1836 في المنوفية، وبدأ مشواره الفني من مقهى شعبي في القاهرة، حيث جذب الأنظار بصوته العذب. تلقى تعليمه الغنائي على يد شاكر أفندي الحلبي، وأسّس فرقته الخاصة، وغنى من ألحان كبار الموسيقيين مثل محمد عثمان.

نال إعجاب الخديوي إسماعيل، الذي ضمّه إلى حاشيته واصطحبه إلى إسطنبول، مما أتاح له مزج الطرب المصري بالموسيقى التركية. عُرف برقي اختياراته الشعرية وتعاون مع كبار الشعراء، واعتُبر مجددًا في استخدام المقامات الموسيقية.

ارتبط بالفنانة ألمظ، وشكّلا ثنائيًا غنائيًا ناجحًا، توفيت في شبابها، فحزن عليها حتى وفاته في 12 أيار مايو 1901. رغم رحيله، ظل تأثيره حاضرًا في جيل المطربين اللاحقين.

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