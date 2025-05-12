بيلي راي سايرس في أحدث صورة عائلية

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل النجم العالمي بيلي راي سايرس بعيد ميلاد ابنه برايسون الحادي والثلاثين.

فقد نشر مغني "Old Town Road"، البالغ من العمر 63 عامًا، صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيها مع ابنه برايسون، وابنته النجمة مايلي وحبيبها ماكس موراندو.

وأرفق بيلي راي الصورة بتعليق قال فيه:"عيد ميلاد سعيد يا برايسون"

يُذكر أن بيلي راي لديه ستة أبناء. فقد تبنى براندي، 37 عامًا، وتريس، 36 عامًا، ولديه من زوجته السابقة تيش سايرس مايلي، 32 عامًا، وبرايسون ونواه، 25 عامًا. وله أيضًا ابن يُدعى كريستوفر كودي، 33 عامًا، من علاقته مع كريستين لوكي.

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