شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يتعاون مع فارس فهمي في أغنيتين ضمن ألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الملحن فارس فهمي مع مصطفى كامل في أغنيتين جديدتين ضمن ألبومه المنتظر، الأولى من كلمات الشاعر مودي نبيل وتوزيع موسيقي لأحمد أمين، أما الثانية فهي من كلمات الشاعر أحمد شكري وتوزيع الموسيقى مجدى داوود.



الملحن فارس فهمي ومصطفى كامل

وكان مصطفى كامل قد انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل كل أغاني الألبوم الجديد، ويضع حاليًا اللمسات الأخيرة من خلال عمليات الميكساج والماستر لعدد من الأغنيات، استعدادًا لبدء طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويفتتح مصطفى كامل الألبوم بأغنية "قولولي مبروك"، وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر المهندس هاني محروس.



الملحن فارس فهمي ومصطفى كامل

يُذكر أن آخر ألبومات مصطفى كامل كان بعنوان "وجع قلبي"، وضم مجموعة من الأغاني التي لاقت صدى واسعًا، منها "اتعلمت من الليالي"، و"اسكت"، و"حلوة حياتي"، و"وجع قلبي"، والتي شارك في كتابتها وتلحينها، وتعاون فيها مع عدد من أبرز الموزعين ومهندسي الصوت.