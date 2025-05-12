لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة

وأضافت فى لقاء خاص عبر تليفزيون الخليج 365، أنا بكلم ربنا لما بكون وحيدة وباشتكيله، ولما بكون زعلانة بكلّمه وبعدها بحس إنى كويسة. مضيفة: "أبويا وحشنى أوى وكان أكتر حد بحبه فى الدنيا".

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، أنا بحب الوحدة وبعض الأحيان بحس أن أنا وحدانية بعد وفاة جوزى.

محمد يوسف

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