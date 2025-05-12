شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، أنا بحب الوحدة وبعض الأحيان بحس أن أنا وحدانية بعد وفاة جوزى.
وأضافت فى لقاء خاص عبر تليفزيون الخليج 365، أنا بكلم ربنا لما بكون وحيدة وباشتكيله، ولما بكون زعلانة بكلّمه وبعدها بحس إنى كويسة. مضيفة: "أبويا وحشنى أوى وكان أكتر حد بحبه فى الدنيا".
وحول عودتها للتمثيل مرة أخرى قالت: "أنا اتعرضت عليا أدوار كتير بس رفضت". متابعة: أنا بكتب مقالات وبحب السفر والليل والسهر دلوقتى ودى حياتي".
ووجهت رسالة لمن تابع حديثها لتليفزيون الخليج 365: "الحياة جميلة، عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة ".
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