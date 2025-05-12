شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز: سافرت أمريكا مع جوزى وكنت كل يوم بلم الشنط وأقوله رجعنى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، أنا اختارت أكون أمّا وزوجة وتركت الفن وولادى كانوا سعداء جدا بالقرار.

وأضافت فى لقاء خاص عبر تليفزيون الخليج 365، لما سافرت أمريكا مع جوزى كنت كل يوم بلمّ الشنط وأقوله رجعنى مصر، وفجأة لقيت 30 سنة فاتوا. وتابعت: لما بطلت تمثيل حاولت أتعلم أطبخ وأنضف لكن ماعرفتش.

وقالت: "كان فيه كتير من زمايلى مش مبسوطين منى وبيقولوا عليا مغرورة ولما أدخل الاستوديو يقولوا speak english يعنى الخواجاية وصلت .



