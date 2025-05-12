شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز فى لقاء خاص بتليفزيون الخليج 365: تركت التمثيل عن اقتناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، إنها درست عن الطفل وسيكولوجيته طوال 60 عاما.

وأضافت فى لقاء خاص عبر تليفزيون الخليج 365، إنها عاشت لفترة فى أمريكا وأبناؤها وأحفادها يعيشون الآن بأمريكا، إلا انهم متمسكون بهويتهم وتعلمهم اللغة العربية جيدا.

وتابعت: كرست 10 سنين للفن وماقبلتش أقل من بطولة مطلقة، متابعة: "تركت التمثيل لأنى سافرت مع جوزى علشان يدرس فكان قرارى يكون ولائى للزوج والعائلة أهم، مضيفة: "تركت التمثيل عن اقتناع وبمزاجى مش بمزاج حد تاني".