شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يضم أغنية درامية لألبومه بتوقيع الشاعر إيهاب عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد حماقي تحضيراته لألبومه الجديد، والمقرر طرحه في صيف 2025، حيث يتعاون لأول مرة مع الشاعر إيهاب عبد العظيم في أغنية جديدة تحمل طابعًا دراميًا مميزًا، من ألحان سامر أبو طالب.



محمد حماقى و الشاعر إيهاب عبد العظيم

ومن المنتظر أن تُطرح الأغنية ضمن الألبوم المرتقب عبر جميع منصات السوشيال ميديا، حيث يقدم حماقي من خلالها تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين الإحساس العالي والتجديد في الأسلوب.



محمد حماقى و الشاعر إيهاب عبد العظيم

وأعرب الشاعر إيهاب عبد العظيم عن سعادته البالغة بهذا التعاون الأول مع محمد حماقي، وصرح لـ"الخليج 365" قائلاً: "حماقي صوت قوي وجميل، والأغنية مختلفة في كلماتها وطابعها الدرامي عن أعمالي السابقة، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها".

وطرح مؤخرًا النجم محمد حماقي، ثلاث أغان جديدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهما "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفي أصلان، وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، والحان أحمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم.

وجاء الأغنية الثالثة التى طرحها حماقي، بعنوان "صدمة" من كلمات مصطفي حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفي أصلان.

ويأتى طرح الأغانى الجديدة من قبل محمد حماقي بعدما طرح أغنية واكلة الجو التى حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على المنصات، وتأتى أسماء الأغانى المنتظر طرحا كالتالى: صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص.