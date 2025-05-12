شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تزيل هذه الحلقة من Black Mirror.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم قريبًا إزالة حلقة تفاعلية طويلة من مسلسل Black Mirror من على نتفليكس، وذلك بعد إجراء المنصة تحديثًا شاملًا على تصميمها، حيث صدرت حلقة Black Mirror: Bandersnatch في خلال عام 2018، وكان من أوائل الحلقات التفاعلية على المنصة، حيث تمكّن المشاهدون من اختيار ما يُغيّر مجرى السرد، مما أدى إلى سيناريوهات ونهايات مختلفة.

قام ببطولة الحلقة كل من ويل بولتر وفيون وايتهايد، وتدور أحداثه في عالم تطوير الألعاب في ثمانينيات القرن الماضي، فازت حلقة Black Mirror: Bandersnatch بجائزتي إيمي، وحظي بإشادة واسعة لابتكاره، مما دفع بإمكانيات تقنية البث إلى آفاق جديدة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق الموسم السابع من مسلسل Black Mirror مؤخرًا، مع عودة شخصيات الحلقة التفاعلية الخاصة في الحلقة الرابعة، وتدور أحداث القصة، التي تحمل عنوان " Plaything"، في نفس عالم " Bandersnatch"، حيث يُعيد كلٌّ من بولتر وآصف شودري تمثيل أدوارهما، مع أنها ليست جزءًا ثانيًا مباشرًا للقصة، بل تُركز على صحفي ألعاب كمبيوتر يروي كيف ارتكب جريمة قتل في التسعينيات.