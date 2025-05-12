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نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو

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  • نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو 1/3
  • نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو 2/3
  • نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو 3/3

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القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب المغربي حاتم عمور فيديو لصعود النجمة نيللي كريم على مسرح حفل ختام أسبوع القفطان بمراكش في المغرب، حيث أشعلت نيللي الحفل برقصها على المسرح بصحبة عمور.

وشاركت الفنانة نيللى كريم فى فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من "أسبوع القفطان" بمدينة مراكش المغربية، وهي الدورة التى يتم تنظيمها هذه السنة تحت شعار "القفطان إرث بثوب الصحراء" في مبادرة تهدف إلى إبراز غنى وتنوع الموروث الثقافي والحرفي المغربي، والاحتفاء بالصناعة التقليدية الصحراوية التي تشكل إحدى ركائز الهوية الوطنية.

وقد شهد الأسبوع عرض أزياء مخصصًا للمواهب الشابة، نظم على هامش هذه الدورة، وهى مناسبة لتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية الصاعدة في مجال تصميم الأزياء، وشارك مصممات شابات تنافسن أمام لجنة تحكيم متخصصة، وسط حضور من وجوه بارزة وأسماء لامعة في عالم الموضة المغربية.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من رواد الموضة، من بينهم المصمم المغربي المعروف روميو، إلى جانب الفنانة ميساء مغربي، والمصمم حسين أيت مهدي، حيث أشرفوا على تقييم التصميمات المشاركة بناء على معايير تمزج بين الإبداع والأصالة وجودة التنفيذ، وتوجت المصممة الشابة زينب عقا بالجائزة الكبرى لهذا العرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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