شكرا لقرائتكم خبر عن تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، مجموعة من نجوم الدراما الجدد، وأهم الوجوه الصاعدة، حيث تحدث خلال الفقرة الرابعة الفنانة تقي حسام والتى تحدثت عن حياتها وبدايتها قائلة: "بحس إنى محظوظة أوى السنة دى بداية من مقابلة المخرج تامر محسن في مسلسل قلبى ومفتاحه، كمبتدئة ولسه مخرج زى تامر محسن يكلمنى، وأنا من فانز مسلسلاته".

وقالت تقى حسام: "تامر محسن إضافة عظيمة واتعلمت منه على جميع المستويات، والممثلين كمان كنت بتعلم من كل حد فيهم، والفنانة مي عز الدين من أجمل الناس اللى اتعاملت معاها على المستوى الشخصى والمهنى".

وأضافت: "مي عز الدين ممثلة مريحة وملتزمة أوى، ومش بتمسك موبايلها في التصوير ومركزة، هي فعلا إنسانة جميلة جدا، وأنا محظوظة بوجود فنانين كبار في المسلسل زى أشرف عبد الباقى وكلهم ملتزمين جدا".

وعن أكتر المشاهد التي تخوفت منها قالت تقى حسام: "كان تصوير مشهد برقص فيه ومشهد مع أحمد خالد صالح في كذا نقلة، كان أكتر مشهد قلقانة منه، أما مشهد خناقتى مع دياب كان أول يوم تصوير، ولكن كان كلهم لطاف جدا واتعرفنا على بعض في البداية بس هو كان مشهد تقيل وطويل جدا".

وعن حياتها قالت تقى حسام: "أنا إسكندرانية ومستقرة هناك، وباجى وبرجع ومعنديش أى قرايب ولا أى حد في القاهرة ولما باجى بنزل في فندق، وفى البداية قلت أجرب الإذاعة وأخدت ورشة عند أسامة منير وعملت برنامج على الراديو، وبعدها دخلت أدرس آداب مسرح، ومن أول مسرحية قلت هاشوف مين بيدى ورش تمثيل عشان أتعلم".

وأضافت تقى حسام: "بعد كده جالى أول دور في مسلسل هجمة مرتدة، دور ما فيهوش ولا كلمة بس قالوا عاوزين ممثلة بتعيط وبتصرخ لما فرحها يبوظ، وكنت مبسوطة إنى بمثل مع أحمد عز وكده".

وعن أمنيتها قالت: "أنا نفسى أعمل سينما تعيش مع الناس ويفضلوا يتفرجوا عليها".

تأتي الحلقتين كعادة "صاحبة السعادة" في بداية كل موسم ليقدم لجمهوره أبرز الوجوه والنجوم الواعدة في عالم الدراما على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، على اعتبار أن دراما "الأوف سيزون" أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الجمهور، وهناك العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن الشهر الفضيل، وبرزت خلالها مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الواعدة التي تثبت أن فيض المواهب المصرية لا ينضب في كافة المجالات.