شكرا لقرائتكم خبر عن باللهجة المصرية.. راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان 'ترقيص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني راغب علامة لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "ترقيص"، وهي أغنية سينجل باللهجة المصرية من المنتظر إصدارها يوم الخميس المقبل عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

وتأتي الأغنية بطابع راقص وإيقاع مميز مختلف عن أعمال راغب السابقة، حيث يخوض من خلالها تجربة موسيقية جديدة تجمع بين الجرأة والابتكار في اللحن والتوزيع.

ويتعاون راغب علامة في "ترقيص" مع نخبة من صناع الأغنية، إذ كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، ولحنها أحمد زعيم، وتولى توزيعها الموسيقي عبد الفتاح علي، فيما أشرف على الميكساج والماستر مهندس الصوت أمير محروس.

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع ايلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

تقول كلمات أغنية بيروت ولا روما: "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى، والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعه الأولى، العيون مرسومه رسمه مش مفهومه، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".