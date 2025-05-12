شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن سعيد: أنا خريجة طب وبدأت التمثيل من الكلية ودورى فى قهوة المحطة ملمس معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، مجموعة من نجوم الدراما الجدد، وأهم الوجوه الصاعدة، حيث تحدث خلال الفقرة الثالثة الفنانة فاتن سعيد والتى تحدثت عن حياتها وبدايتها قائلة: "اتولدت في السعودية وقضيت وقت ابتدائى هناك، وجيت على دمياط سادسة ابتدائي وكملت إعدادى وثانوى في دمياط وجيت القاهرة في أولى كلية".

وأضافت فاتن سعيد: "دخلت كلية طب بشري لأنى كنت مجتهدة ومتفوقة في ثانوي، ومعروفة مجموع كبير يعنى طب، كنت عارفة إن لما هاجى القاهرة هيفتح ليا حاجات كتير؟، ودرست وأخدت الشهادة وعملت اللى نفسى فيه".

وتابعت: "التمثيل بدأ معايا من الكلية، لأن في دماغى من صغرى بحب الأفلام، فهل أنا بحبها عشان بحب أهرب من الواقع ولا أنا بحب التمثيل اللى هي مهنة صعبة جدا وعاوزة أمتهنها، واكتشفت ده وأنا في الجامعة".

وعن بدايتها الفنية قالت فاتن سعيد: "في رمضان 2023 كان أول مسلسل ليا في رسالة الإمام، بدأت بالصعب التاريخي، وكنت عاملة دور ابنة الإمام الشافعي اللى بيجسد النجم خالد النبوي، ولكن الموضوع مكنش صعب في اللغة العربية لأن دراستى كانت بالعربى وكنت بلعب مسرح وأغلب النصوص كانت باللغة العربية، وبعدها عملت مسلسل العتاولة".

وعن مشاركتها هذا العام قالت: "جالى في الأول ظلم المصطبة، هانى خليفة كلمنى وقالى عاوزنى في دور، من غير ما أعرف تفاصيل قلتله أنا معاك، وفعلا مكنتش قرأت أي ورثة وواثقة فيه، ولكن أستاذ محمد علي كمل مكانه بعد كده".

وتابعت: "أنا بحب المشاهد اللى فيها لحظات صمت، ولما بيجيلى مشهد كلام قليل ومشاعر كتير بحبه جدا، أما مشاركتى في لام شمسية فأنا كان نفسى أشتغل مع كريم الشناوى وعملت أوديشن اتبعتلى مشهدين للشخصية وتخيلتها وعملتهم واختارونى بعدها".

وعن مسلسل قهوة المحطة قالت فاتن سعيد: "اتبسط جدا في وبحب الشخصية دى ولسه ملمسة معايا لغاية دلوقتى، وأستاذ عبد الرحيم كمال بيخلق جو في شجن وتحس انك في عالم تانى، وانا مش عارفة اطلع من الشخصية وفعلا بيخلى الواحد في عالم تانى مختلف".

تأتي الحلقتين كعادة "صاحبة السعادة" في بداية كل موسم ليقدم لجمهوره أبرز الوجوه والنجوم الواعدة في عالم الدراما على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، على اعتبار أن دراما "الأوف سيزون" أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الجمهور، وهناك العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن الشهر الفضيل، وبرزت خلالها مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الواعدة التي تثبت أن فيض المواهب المصرية لا ينضب في كافة المجالات.