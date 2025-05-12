شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مالك: دخلت التمثيل صدفة وأخويا أحمد مالك له الفضل عليا وبسأله فى كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، مجموعة من نجوم الدراما الجدد، وأهم الوجوه الصاعدة، حيث تحدث خلال الفقرة الثانية الفنان حسن مالك والذى تحدث عن بدايته قائلاً: "عندى 22 سنة، ومكنش في نيتى دخول التمثيل".

وأضاف: "كان كل اللى يقول مش ناوى تمثل أقوله لا، ومكنتش عاوز أكون بقلد أخويا أحمد مالك، وبالصدفة في المدرسة كان في حصة تحضير لمسرحية وعجبنى الموضوع، وقلت لأحمد ورشح ليا ورش وعلمنى شوية، وأنا دايما برجع له".

وتابع: "كنت غاوى علوم وبحب الفيزياء والكيمياء، وكنت عاوز أطلع عالم فيزياء، ولكن روحت لاتجاه التمثيل، وكان عندى دايما تخوف هل ده يستاهل إنى أغير، وفكرة إنى داخل في ضل أحمد أخويا مش حكاية ممثل وبس، لأن هو شاطر جدا خايف الناس تقارن وكده".

وعن جديده قال حسن مالك: "خلصت تصوير هيبتا 2، وأنا بقول لأحمد أخويا على الحاجة وقت ما بدخلها، وهو له فضل عليا في كل حاجة وبسأله في كل حاجة لأنه صاحبي أوى الفرق بينا 7 سنين".

تأتي الحلقتين كعادة "صاحبة السعادة" في بداية كل موسم ليقدم لجمهوره أبرز الوجوه والنجوم الواعدة في عالم الدراما على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، على اعتبار أن دراما "الأوف سيزون" أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الجمهور وهناك العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن الشهر الفضيل، وبرز خلالها مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الواعدة التي تثبت أن فيض المواهب المصرية لا ينضب في كافة المجالات.