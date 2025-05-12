صابرين النجيلى تحتفل بأغنية متدقش بحضور رودينا حاطوم ووعد البحرى

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الأحد، 11 مايو 2025 10:46 م

احتفلت المطربة صابرين النجيلي بنجاح أغنيتها الجديدة متدقش التي طرحتها أمس، وهي من كلمات خالد البشبيشي وألحان محمود حسن وتوزيع يوسف حسين.

وحرص على حضور الاحتفالية كل من مخرجة الكليب رودينا حطوم والمطربة وعد البحري والشاعر محمود عليم وعدد من أصدقاء صابرين النجيلي.

وأعربت صابرين النجيلي عن سعادتها بنجاح الأغنية وتعاونها مع المخرجة اللبنانية رودينا حطوم التي حرصت على ظهور الكليب في أفضل صورة.

وقالت مخرجة الكليب أنها استمتعت بالعمل مع صابرين النجيلي التي تتميز بصوت قوي وحققت نجاحات سابقة في مجال الغناء.

وطرحت مؤخرا المطربة صابرين النجيلى أغنيتها الجديدة "أنت مين" على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.

أغنية "أنت مين" من كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع يوسف حسين، ميكس وماستر مهندس محمد جودة وأخراج أحمد علاء الجندي.

ومن جانبها قالت المطربة صابرين النجيلي: أغنية "أنت مين" من إيقاع مقسوم وهي من كلماتي وألحاني.

وأضافت "النجيلي": أغلب أعمالي من إنتاجي، لأنني لا أحب عقود الإنتاج الحالية المتداولة بين الشركات والمطربين.

وتابعت: هناك تركيز في أعمالي المقبلة، وأستعد لخوض المزيد من التجارب الغنائية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال صابرين النجيلي أغنية "بطلنا اللي يعطلنا" كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع حاتم نصر، ميكس وماستر محمد الجيار، تسجيل صوت مهندس محمد جودة، صولوهات محمود شاهي.



صابرين النجيلي تحتفل بأغنية متدقش بحضور رودينا حاطوم ووعد البحري



صابرين النجيلي تحتفل بأغنية متدقش



صابرين النجيلي تحتفل بأغنية متدقش بحضور صناع الأغنية



صابرين النجيلي تحتفل بأغنية متدقش بحضور وعد البحري