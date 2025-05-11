نيكول سابا توضح سر غياب إبنتها عن الإعلام

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن ابنتها الوحيدة نيكول، موضحةً أنها لا تُظهرها على العلن حرصًا على خصوصيتها.
وقالت: "ابنتي دائمًا برفقتنا، لكنها تفضّل البقاء بعيدًا عن الكاميرات، وقد طلبت من المصوّرين احترام هذا الخيار، وأشكرهم على تجاوبهم". وأشارت نيكول إلى مخاوفها من التنمّر والتعليقات السلبية على مواقع التواصل، مؤكدة أن ابنتها تتابع ما يُنشر لكنها تمتلك حساباتها الخاصة وتتفاعل كما تشاء. وأضافت: "هي الآن بعمر 12 عامًا، وأشعر أنها بدأت تستقل بشخصيتها... تجمع بين حنان قلبي وطباع والدها يوسف الخال".
وكانت تصريحاتها خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "عُمر جديد" .
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