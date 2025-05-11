"Summer is Calling" هكذا إستقبل الفنّانون التريند على طريقتهم الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، انتشر تريند "Summer is Calling" على مواقع التواصل، حيث شارك بعض الممثلين و خاصة المصرين بمشاهد مرحة وصيفية تعبيرًا عن أجواء العطلة، الممثل هشام ماجد استخدم مشهدًا من مسلسل "أشغال شقة جداً"، بينما عاد الفنان المصري تامر حسني لمشهد من "عمر وسلمى".

الممثل فتحي عبد الوهاب نشر صورة سيلفي من أعماق البحر، و الممثل كريم فهمي شارك بمشهد على يخت. أما الفنانة ياسمين رئيس فاختارت صورة شاطئية، وإحتفل "كزبرة" بإعلان غنائي لشركة اتصالات حمل عنوان "فرحة الصيف". التريند اجتاح محركات البحث، مصحوبًا بموجة مرحة من التفاعل الجماهيري.