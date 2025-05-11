نور خالد النبوي في موقف صعب بعد تهمة دهس شاب في القاهرة

تصدّر إسم الممثل المصري، نور النبوي، نجل الممثل خالد النبوي، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية وذلك بعد انتشار سلسلة أخبار تتحدّث عن إصطدام سيارته بشخص قبل أربعة أيام ونقله الى المستشفى.

في هذ السياق، كشف أشرف عبد العزيز، محامي نور خالد النبوي، أن الأخير لم يترك الضحيّة في الشارع عقب الاصطدام به، بل ظلّ الى جانبه كل الفترة الماضية حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى خاص في المعادي. موضحًا في تصريح خاص لـ”القاهرة ٢٤” أن المُصاب هو من تسبّب في الحادث وسيطلب عند استدعاء موكّله للتحقيق معه بتفريغ الكاميرات كي تظهر الحقيقة كاملة.

من جهته، كشف المحامي عمرو القاضي دفاع الشاب الذي تعرّض للاصطدام في “محور ٢٦ يوليو”، عن تفاصيل ما جرى معه وحقيقة تكفّل الممثل نور النبوي بتكاليف علاج الضحية في مستشفى خاص.

وقال إن موكله يعمل في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ويوم الثلاثاء الفائت الموافق في السادس من أيار/مايو الجاري تعرّض لحادث دهس أسفل سيارة الممثل نور خالد النبوي، وكان يؤدّي حينها عمله في تحصيل فواتير الكهرباء وكان يحمل معه آنذاك مبلغًا وقدره ١٥٠ ألف جنيه. وكشف قائلاً: ان نور مدفعش مليم في العلاج وعرض ١٥٠ ألف جنيه للتصالح”.

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في هذا السياق، نشرت “القاهرة ٢٤” التقرير الطبي الذي يظهر تعرّض الشاب لكسر في قدمه بعد اصطدامه بسيارة نور النبوي.

وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بالموضوع بهدف أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.