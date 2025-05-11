شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى وطارق علام وأسامة منير فى عزاء زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى والان مع تفاصيل الخبر

شهد عزاء زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى بمسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد، حضور كوكبة كبيرة من كبار رجال الإعلام المصرى، حيث حرص النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس النواب على تقديم واجب العزاء، كما حضرت الدكتور إيناس عبد الدايم الإعلامي طارق علام وأسامة منير وشريف مدكور، فيما حضر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين.

ورحلت سالي عصام زوجة الإعلامي مصطفى شردي عن عالمنا أمس بعد صراعها مع المرض، وأعلن شردي عبر حسابه على "فيسبوك"، وفاة زوجته، كما نعاها قائلا: "ورحلت زوجتي الغالية، أسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرًا في مرضها".

وشُيعت جنازة الراحلة بعد صلاة ظهر أمس السبت من مسجد الشرطة، بحضور عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى د. محمد رضا حبيب رئيس تحرير برنامج الحياة اليوم، والفنان أيمن عزب، وحسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محمد عبد العليم داوود رئيس حزب العدل، الإعلامي عمرو الكحكى، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

سالي عصام زوجة محمد مصطفى شردي عانت خلال الفترة الماضية من المرض، كما طالب جمهوره بتكثيف الدعاء لها، وتحديدا بعد دخولها إلى أحد المستشفيات مطلع رمضان الماضي.