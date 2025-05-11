شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد القلعى لبرنامج "لمن يهمه الفن": دنيا سمير غانم تمثيلها من مدرسة السهل الممتنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد القلعي من خلال برنامج لمن يهمه الفن الذي تقدمه أميرة نور على نغم إف إم، عن دوره بمسلسل "عايشة الدور": "طول عمري ماشي على مدرسة تمثيل مقتنع بيها في الاسكتشات بتاعتي، وهي الإحساس بالشخصية اللي بقدمها مش فكرة تقليد خارجي أو لازمة معينة، وعشت الشخصية فى دورى فى مسلسل "عايشة الدور"، وحسيت إن طريقة الكلام لازم تكون بسرعة، باعتبار والد دنيا سمير غانم كان مونولوجيست قديم".

وأضاف ماجد القلعي: "المشهد الأخير فى مسلسل "عايشة الدور" ودنيا بتعمل العرض أنا دمعت من كتر ما تأثرت، وحسيت بمشاعر وأحاسيس كأنها حقيقية، وأنا بتفرج على المسلسل كمتفرج عادي قولت لنفسى طب ما طالما أنا منطلق في التمثيل ما أكمل بقى، ودوري في العمل أعطاني دفعة كبيرة".

وتابع: "لو جالي دور مش كوميدي الفترة الجاية هعمله، وأحيانا كنت بعمل دور لعبد الوارث عسر وأنا لوحدي وبصوره، وكنت بدمع وببقى متأثر، الكوميديا أفضل بالنسبة لي، والجمهور متقبلها منى أكتر ومش بفضل الميليودراما".

فيما تحدث القلعي عن دنيا سمير غانم، حيث قال عنها: "تمثيلها السهل الممتنع من وجهة نظري، وهى بتخليك فى مود إنك تكون مبسوط طول المسلسل حتى لو مشهد فيه زعل".

واختتم القلعي حديثه قائلا: "اشتغلت مراقب جودة وكنت متخصص في إني أدوق الحلويات، وجت مذيعة من إذاعة الشرق الأوسط سألت عنى وقابلتها، قالت لي انت عندك مواهب إيه تانى فقولتلها التقليد، وكنت بقلد كمال الشناوى وسمعنى مذيع وأعجب بيا جدا وقالى يلا نعمل برنامج مع بعض".