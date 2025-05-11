شكرا لقرائتكم خبر عن كبار رجال الإعلام يشاركون فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور كوكبة كبيرة من كبار رجال الإعلام المصرى، منهم الكاتب الصحفى محمد على خير والإعلامي محمود التونى والدكتور محمد رضا حبيب وأحمد فائق والفنان إدوارد والكاتب الصحفى مصطفى بكرى والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة.

ورحلت سالي عصام زوجة الإعلامي مصطفى شردي عن عالمنا أمس بعد صراعها مع المرض، وأعلن شردي عبر حسابه على "فيسبوك"، وفاة زوجته، كما نعاها قائلا: "ورحلت زوجتي الغالية، أسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرًا في مرضها".

وشُيعت جنازة الراحلة بعد صلاة ظهر أمس السبت من مسجد الشرطة، بحضور عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى د. محمد رضا حبيب رئيس تحرير برنامج الحياة اليوم، والفنان أيمن عزب، وحسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محمد عبد العليم داوود رئيس حزب العدل، الإعلامي عمرو الكحكى، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

سالي عصام زوجة محمد شردي عانت خلال الفترة الماضية من المرض، كما طالب جمهوره بتكثيف الدعاء لها، وتحديدا بعد دخولها إلى أحد المستشفيات مطلع رمضان الماضي.



عزاء زوجة مصطفي شردى



عزاء زوجة مصطفي شردى



اجانب من العزاء