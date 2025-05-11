بعد إحيائه حفل زفاف نجل شقيقتها.. هذه رسالة رامي صبري لـ أصالة: عائلتي الثانية

هذه رسالة رامي صبري لـ أصالة

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زفاف نجل شقيقة أصالة

ألبوم أصالة الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 10:26 مساءً - حرص المطربعلى توجيه رسالة للفنانة، وذلك بعد احتفاله معها بحفل زفاف نجل شقيقتها "أماني"، والذي أُقيم مساء ليلة أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.بعد مشاركته في فرحتها وإحياء حفل زفاف نجل شقيقتها، حرص المطرب رامي صبري على التعبير عن فرحته وتوجيه رسالة مؤثرة للفنانة، وذلك من خلال نشر مقاطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وعلقعلى الفيديو قائلاً: "عائلة أصالة هي عائلتي التانية بحبهم وفي عشرة جميلة على مدار سنين كتير ومن بدايتي تقريباً.. وإللي بيفرحهم بيفرحني.. مبروك لأحمد ضياء.. ربنا يبارك فيهم".كانت الفنانة أصالة قد احتفلت ليلة أمس بزفاف نجل شقيقتها "أماني"، ونجل الملحن محمد ضياء الدين، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مليئة بالفرح والسرور، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني.حضر الحفل عدد كبير من العائلة ومشاهير المجتمع لعل أبرزهم دكتور بهاء صبري زوج أماني نصري شقيقة أصالة، شقيقهما أنس، المنتج محسن جابر، الملحن إيهاب عبدالواحد، الملحن محمود خيامي، المنتج أحمد أيوب، شيرين عادل زوجة رامي صبري، والإعلاميات سهير شلبي، شيرين الشايب، سحر عباس وغيرهم.وقد ظهرتوهي سعيدة لنجل شقيقها وتغني وتزغرط، وخلال الحفل قدّمت أصالة أغنية أعدّتها خصيصاً للعروسين، كما أشعلت الأجواء بالغناء أكثر من ديو مع المطرب رامي صبري، حيث تغنى الثنائي بأغاني "شطبنا، وزي الهوى" وسط تفاعل كبير من الحضور، وظهرت أصالة وهي تغني بحماس وترقص مع رامي.وكان ذلك بعد الكشف عن تدهور حالةالصحية والنفسية خلال الساعات الماضية، حزناً بعد رحيل الإعلامي صبحي عطري.من جهةٍ أخرى، تستعدلإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يضم الألبوم 11 أغنية تقريباً، منها أغنية تحمل اسم "أنا هنساك"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكي لأول مرة، وهي من ألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع هشام البنا، ذلك إلى جانب تعاونها مع منة عدلي القيعي ومدين.

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